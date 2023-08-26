Не маємо права сидіти й чекати, – Хливнюк закликав українців навчатися поводження зі зброєю

Андрій Хливнюк звернувся до прихильників у відео. Він розповів про роботу його екіпажу та фронті та закликав українців навчатися такмеду та поводження зі зброєю.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк звернувся до прихильників у відео. Він нагадав, що відсутність фото й роликів від нього не означає, що роботи немає.

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Андрій Хливнюк звернувся до фанів

Музикант та військовий розповів про роботу на фронті. Також він закликав українців не гаяти часу та навчатися – тактичної медицини та поводження зі зброєю.

"Один з екіпажів постійно на фронті, працює щодня і результати дуже і дуже хороші. Дякую вам за донати".

Війна йде на випередження і те, що сьогодні актуально, завтра може бути просто металобрухтом. Не гайте часу. Вчіться. Вчіться такмеду, вчіться поводженню зі зброєю, вчіться дуже важливим різним інженерним речам. Ваша черга обов'язково прийде, не переживайте, не бійтеся, навчайтеся,

– наголосив Андрій Хливнюк.

Артист подякував за допомогу ЗСУ та закликав продовжувати донатити – якщо не у його фонд, то іншим військовим.

"Ми не маємо ні можливості, ні права просто мовчки спокійно сидіти й чекати, ба більше питати: "Ну що там? Скоро ви там уже?". Працюємо всі, як один, будь ласка. Тільки так ми переможемо".

Андрій Хливнюк звернувся до фанів: відео

Ким працює Андрій Хливнюк