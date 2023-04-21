Зашквар, – соліст "Бумбоксу" відреагував на скандальні треки "Волонтер", "Дика дичка" та "Гопак"

Деякі артисти за останні місяці випустили досить дивні пісні, через що нарвалися на хейт. Зокрема, розкритикували треки "Волонтер", "Гопак" та "Дика дичка". Андрій Хливнюк відреагував на ці скандальні пісні.

Артист зізнався, що чув ці пісні. Йому ввімкнули пісню "Гопак", яку жорстко критикували за шароварщину.

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Реакція на пісню "Гопак"

Хливнюк відповів, що ця пісня буде віруситися, адже українці люблять знайти когось, з кого можна посміятися. "Дитина може ще зробить на цьому кар’єру. Деякі артисти мають призначення розвеселити людей", – пояснив він.

За його словами, завжди будуть ті, хто слухає таке, кому не подобається. "Навіть в статусі авторитету ти все одно матимеш хейт", – додав Андрій.

Реакцію на пісню "Дика дичка"

На трек Хамукана "Дика дичка" в Хливнюка одразу вирвався мат: "Ой, бл**ть". Він заявив, що з цим треба бути обережним, бо можна отримати.

На його думку, цей співак просто живе в іншій реальності, для нього це "реквізит і декорації".

Може вони в своєму нормальному тиловому житті хочуть допомогти і думають, що так піднімають статус військовослужбовця, показуючи їх у кліпах. Але вони олені, це перебор. Так не можна робити, бо люди ризикують життями. І дівчата на фронті – це не дика дичка,

– заявив Хливнюк.

Артист додав, що за це можна отримати п**ди: "Краще подумайте 2 – 5 разів, порадьтеся з кимось, не займайтеся такою х*рньою".

Реакція на пісню Потапа "Волонтер"

Прослухавши приспів цієї пісні Хливнюк відповів, що навіть не знає, що про неї сказати. "Просто волонтер – це відоме слово. Але тут такого зашквару, як в попередніх піснях, немає. Це просто трек ні про що", – наголосив артист.

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Нагадаємо, що в лютому репер Потап випустив трек "Волонтер", з яким оскандалився. Ця пісня обурила користувачів за спрощений та подекуди еротизований текст з рядками "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Днями Потап вперше прокоментував хейт та зізнався, що завжди може перепросити.