Гурт "Бумбокс" був шалено популярним не тільки в Україні, але й у Росії та інших країнах колишнього СРСР. Після 2014 року колектив не приїздив до країни-агресора, втративши російських фанатів.

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Андрій Хливнюк про російських фанів

Лідер гурту вважає, що після 2014 його аудиторія та прихильники з Росії розділилися на два табори – ті, хто розуміють, що відбуваються, і навпаки. Братись за пояснення іншій частині фанів – марно.

"Або в людини є критичне мислення і вона все розуміє, або робить інший вибір. Якщо вона слідкує за моєю офіційною сторінкою чи сторінкою гурту, і їй цікаво, чому цей чувак, який співав про "вахтеров", зараз вдягнув військову форму – вона може проаналізувати події та зрозуміти. Якщо пропаганда не дає їй такої змоги, то вона в зоні ризику".



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

Андрій Хливнюк нагадав, що для всього цивілізованого світу зрозуміло й очевидно, що очільники та жителі Росії хочуть знищити українців. Самим росіянам цього не усвідомити.

Їм промили сильно мозок, підмінили поняття любові до своєї країни і культури на поняття любові до нелюдської диктатури, схожої на всі інші диктатури різних часів, як дві краплі води…

"Ті, в кого інтелекту достатньо, щоб розуміти, що їхня країна веде загарбницьку війну на знищення цілої нації – або просто втекли, або в процесі еміграції, або чинять опір, який можуть чинити. Інших не перевчити. А нам залишається діяти, аби найближчі, найрідніші наші залишилися живими. Усе дуже просто".

Як Андрій Хливнюк ставиться до росіян