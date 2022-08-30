Український музикант та фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк тимчасово покинув фронт і відправився в тур країнами Європи. Днями він дав концерт у Празі.

Зверніть увагу Це питання "заморозили", – MamaRika не впевнена, що зараз готова всиновлювати дитину

Андрій Хливнюк розчулився під час виконання пісні

Під час концерту Андрій Хливнюк виконував не лише свої пісні. Також він заспівав трек репера Skofka "Чути гімн", що музикант присвятив покійному другові, який поклав життя за Україну.

Співак розплакався під час виконання та не зміг проспівати рядки "Ну, а поки будемо бити вас за Азов і Бучу! За Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив!". Глядачі підтримували Хливнюка оплесками, а він почав імпровізувати. Відео цього моменту розлетілось мережею.

Андрій Хливнюк розчулився під час концерту:

Зауважимо, пісня "Чути гімн" запала в душу не тільки Андрію Хливнюку, але й багатьом українським слухачам. Так вона змогла злетіти на перше місце в рейтингу популярних кліпів.

Додамо, Тарас Тополя та музиканти з гурту "Антитіла" відкомандировані, тому теж присвятили час творчості. Вони вже виступили з Едом Шираном в Європі. Однак артисти готові до того, щоб повернутися на фронт.