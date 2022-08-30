Украинский музыкант и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк временно покинул фронт и отправился в тур по странам Европы. На днях он дал концерт в Праге.

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Андрей Хливнюк растрогался во время исполнения песни

Во время концерта Андрей Хливнюк исполнял свои песни. Также он спел трек рэпера Skofka "Слышен гимн", который музыкант посвятил покойному другу, уложившему жизнь за Украину.

Певец расплакался во время исполнения и не смог спеть строки "Ну, а поки будемо бити вас за Азов і Бучу! За Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив!". Зрители поддерживали Хливнюка аплодисментами, а он стал импровизировать. Видео этого момента разлетелось по сети.

Андрей Хливнюк растрогался во время концерта:

Заметим, песня "Слышно гимн" запала в душу не только Андрею Хливнюку, но и многим украинским слушателям. Так она смогла взлететь на первое место в рейтинге популярных клипов.

Добавим, Тарас Тополь и музыканты из группы "Антитела" откомандированы, поэтому тоже посвятили время творчества. Они уже выступили с Эдом Шираном в Европе. Однако артисты готовы к тому, чтобы вернуться на фронт.