У вишиванці та з гітарою: Андрій Данилко показав рідкісні фото у день народження

Український шоумен Андрій Данилко відсвяткував день народження 2 жовтня. Він провів цей день з Інною Білоконь та близькими друзями.

У неділю, 2 жовтня шоумену Андрію Данилку виповнилося 49 років. У цей день артист опублікував нові фото з друзями.

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Андрій Данилко відсвяткував день народження

Співак, що виступає в образі Вєрки Сердючки, влаштував посиденьки у своїй київській квартирі. Він запросив Інну Білоконь, яка відома в образі мами Сердючки, а також інших колег та близьких друзів.

Андрій Данилко у свій день народження одягнув чорну вишиту сорочку та жовту кепку з українським гербом. Його зазнімкували з гітарою в руках.

Андрій Данилко з близькими / Фото з інстаграму артиста

Інна Білоконь також позувала у жовтій вишитій сукні.

Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото з інстаграму артиста

Фото українського шоумена прокоментували безліч українських зірок. Його вітають з днем народження Леся Нікітюк, Потап, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов, Андрій Бєдняков і Наталія Могилевська. Також під дописом безліч коментарів від фанів.

"З днем народження, наш любий!!! Хай всі мрії здійснюються";

"Вітаю";

"Обожнюю";

"Це ви де такі красиві";

"Андрію, вітаю! Схуд і став як молодий хлопчик";