У неділю, 2 жовтня шоумену Андрію Данилку виповнилося 49 років. У цей день артист опублікував нові фото з друзями.
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Андрій Данилко відсвяткував день народження
Співак, що виступає в образі Вєрки Сердючки, влаштував посиденьки у своїй київській квартирі. Він запросив Інну Білоконь, яка відома в образі мами Сердючки, а також інших колег та близьких друзів.
Андрій Данилко у свій день народження одягнув чорну вишиту сорочку та жовту кепку з українським гербом. Його зазнімкували з гітарою в руках.
Андрій Данилко з близькими / Фото з інстаграму артиста
Інна Білоконь також позувала у жовтій вишитій сукні.
Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото з інстаграму артиста
Фото українського шоумена прокоментували безліч українських зірок. Його вітають з днем народження Леся Нікітюк, Потап, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов, Андрій Бєдняков і Наталія Могилевська. Також під дописом безліч коментарів від фанів.
- "З днем народження, наш любий!!! Хай всі мрії здійснюються";
- "Вітаю";
- "Обожнюю";
- "Це ви де такі красиві";
- "Андрію, вітаю! Схуд і став як молодий хлопчик";