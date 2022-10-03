В воскресенье, 2 октября шоумену Андрею Данилко исполнилось 49 лет. В этот день артист опубликовал новые фотографии с друзьями.
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Андрей Данилко отпраздновал день рождения
Певец, выступающий в образе Верки Сердючки, устроил посиделки в своей киевской квартире. Он пригласил Инну Билоконь, известную в образе мамы Сердючки, а также других коллег и близких друзей.
Андрей Данилко в свой день рождения надел черную вышитую рубашку и желтую кепку с украинским гербом. Его сняли с гитарой в руках.
Андрей Данилко с близкими / Фото с инстаграма артиста
Инна Билоконь также позировала в желтом вышитом платье.
Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграма артиста
Фото украинского шоумена прокомментировали множество украинских звезд. Его поздравляют с днем рождения Леся Никитюк, Потап, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов, Андрей Бедняков и Наталья Могилевская. Также под корреспонденцией множество комментариев от фанатов.
- "С днем рождения, наш милый!!! Пусть все мечты сбываются";
- "Приветствую";
- "Обожаю";
- "Это вы где такие красивые";
- "Андрей, поздравляю! Похудел и стал как молодой мальчик";