Андрій Данилко відпочиває в скромному санаторії під Києвом

47-річний Андрій Данилко, відомий світу як Вєрка Сердючка, на противагу зірковим колегам, відновлює сили в українських оздоровчих центрах. Артист є постійним пацієнтом скромного санаторію радянських часів, де відвідує сеанси масажу та лікувальну гімнастику.
Оздоровчий центр, який так вподобав Андрій Данилко, – це клінічний реабілітаційний санаторій "Жовтень" в Конча-Заспі, що на околиці Києва. Він розташований у сосновому лісі, на березі річки Козинки.
Читайте також Сплю з Данилком, – MELOVIN назвав найбільш непристойну чутку про себе
У санаторії "Жовтень" зберігся дух радянських часів: у номерах – ліжка на сітці, невеликий холодильник та телевізор, а в холі – шаховий стіл і фортепіано. Зірка з року рік навідується до центру після виснажливих новорічних корпоративів. П'ятиденний відпочинок у трикімнатному люксі з харчуванням і процедурами вартує Андрію Данилку 13 500 гривень!
Востаннє був рік тому. Завжди зупиняється в 714 номері. Це його номер, він залишив там тренажер свій. Він приїжджав сюди, як додому. Він приходив у себе тут,
– зізналася працівниця санаторію.
Як і всі пацієнти, Андрій Данилко відвідує сеанси масажу, квантову терапію, лікувальну гімнастику, клізмові процедури та дотримується безбілкової, безсольової дієти. Працівники санаторію "Жовтень" запевняють, що співак – слухняний пацієнт, який сумлінно виконує настанови медиків і суворо дотримується режиму. Щоправда, йому було важко засинати вчасно, про що говорив і сам Данилко.
Де відпочиває Андрій Данилко: дивіться відео з санаторію "Жовтень"
Що відомо про стан здоров'я Андрія Данилка
- У лютому 2020-го артист скаржився на погане самопочуття, наслідком якого є набір ваги. Однак розкривати деталі не став.
- У квітні цього року музичний продюсер Юрій Нікітін заявив, що Андрій Данилко має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його підопічним нібито опікуються як українські лікарі, так і фахівці з Європи.
- Згодом представники Андрія Данилка спростували чутки про хвороби. Вони запевнили, що зірка має проблеми зі сном і налагоджує циркадні ритми, а "все інше – норм".