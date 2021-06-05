Популярний український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) дав нове інтерв'ю. У ньому зірка розповів про те, які чутки про нього поширювали хейтери.

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MELOVIN про чутки та особисте життя

Артист зізнався, що найбільш непристойні чутки стосувалися його нібито роману та нетрадиційної орієнтації.

Те, що я сплю з Андрієм Михайловичем Данилком. Мама сказала: "Добре, що не з Вінником",

– розповів співак.

Та MELOVIN спокійно реагує на всі ці чутки, які насправді мають мало що спільного з реальністю. Однак він рідко коли розповідає про своє особисте життя. Знаменитість таки не зізнався, чи його серце зайняте.

"Можливо, а, можливо, і немає. Ти знаєш, я дуже велелюбна людина. І мені здається, що симпатії у мене можуть виникати мало не кожного дня. Правда. Кожного разу, коли у мене з'являються якісь стосунки, у мене в голові грає пісня: "Не проститутка я, а просто влюбчивая", – зізнався артист.

Інтерв'ю з MELOVIN: дивіться відео онлайн