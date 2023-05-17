Андрій Данилко показав романтичну прогулянку в Ліверпулі: чарівні фото з "мамою"

Український артист Андрій Данилко потішив шанувальників романтичними світлинами, на яких позує з акторкою Інною Бєлоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки. Очевидно, що артист вирішив прогулятися у Ліверпулі, де виступав на фіналі Євробачення-2023.

Данилко показав, що робив у вільний час у Великій Британії. Нагадаємо, що Вєрку Сердючку з бендом запросили виступити у фіналі Євробачення, де вона просто "порвала" залу.

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Згодом артист поділився чарівними кадрами з прогулянки разом з "мамою" Вєрки Сердючки. Очевидно, що у вільний від репетицій час Данилко гуляв з Інною Бєлоконь вулицями Ліверпуля.



Андрій Данилко з командою погуляв у Ліверпулі/ Фото з його інстаграму

На фото друзі обіймаються, дуркують та фотографуються у різних місцях Британії, зокрема червоній телефонній будці. Також є фото з музею легендарної ліверпульської четвірки The Beatles.



Андрій Данилко у телефонній будці Британії / Фото з його інстаграму

Нагадаємо, що на фінал підтримати TVORCHI, які представляли Україну на Євробаченні-2023, Вєрка Сердючка прийшла у сміливому образі. Разом з “мамою” зірка одягнула антивоєнні футболки, на яких писало "Fuck the war".

Дивіться фото з прогулянки Вєрки Сердючки по Ліверпулю:

Одразу з Ліверпуля Андрій Данилко та його бенд вирушили запалювати інші сцени у Європі. Ці концерти в межах туру мали відбутися ще у березні, але через форс-мажорні обставини їх перенесли на травень.

Нещодавно Андрій Данилко показав свою квартиру в Києві. Він розповів, що саме там його застала повномасштабна війна. Будинок, в якому мешкає артист, легендарний – це будівля з зіркою на Хрещатику.