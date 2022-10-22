З Остапчуком і Джамалою: Андрій Данилко не в образі Сердючки заспівав Russia goodbye у Варшаві

Вєрка Сердючка завершила благодійні концерти в Польщі гучним виступом у Варшаві. Андрій Данилко вийшов на сцену не в образі й заспівав з Остапчуком, Джамалою і ROXOLANA Russia goodbye.

Днями українська артистка Вєрка Сердючка зібрала аншлаг у Кракові, а тепер запалила публіку у Варшаві. Це був останній концерт зірки у Польщі.

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Вєрка Сердючка виступила у Варшаві

На розігріві перед Вєркою Сердючкою виступила співачка ROXOLANA, а ведучим заходу був Володимир Остапчук. До того ж вперше на концерт до артистки завітала Джамала – вона прийшла на виступ з букетами соняхів.

Джамала з Вєркою Сердючкою і "мамою" / Фото з інстаграму Джамали



Джамала з Остапчуком і ROXOLANA / Фото з інстаграму Джамали

Вєрка Сердючка виступила з традиційною програмою своїх хітів. Наприкінці на сцену вийшов Андрій Данилко без образу та запалив оновленою версією Dancing Lasha Tumbai – з приспівом Russia goodbye. Разом з ним на сцені танцювали всі зірки – Інна Білоконь, Джамала, Остапчук і ROXOLANA.

, вже не вперше Андрій Данилко виходить на сцену без образу Вєрки Сердючки. Вперше шоумен позбавився сценічного вбрання у Латвії.

Відео з концерту Вєрки Сердючки:

Чому Андрій Данилко повернувся на сцену

В одному з останніх інтерв'ю шоумен поділився, що вже не збудує сім'ю. Він змирився з цією думкою і тепер приділяє час кар'єрі. Жага до сцени повернула йому бажання жити.

Я якось повернувся до себе. Чому я не хотів їздити на гастролі? Я не хочу бути порожнім, не хочу, щоб ви сиділи й бачили, як я помираю. Мені хочеться пожартувати, мені хочеться бути легким, а не видавлювати з себе жарти. Зараз мені легше,

– розповідав артист.

Після перемоги в Данилка багато планів. Він хоче, щоб всі його проєкти були в задоволення. "Коли в мене є час на створення програм, номерів, на зйомки кліпів, а не бути загнаним конем – ти весь час викручуєшся, підлаштовуєшся під обставини або заплющуєш очі на непрофесійний підхід інших людей. Мені хотілося б внутрішнього порядку та спокою".