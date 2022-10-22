На днях украинская артистка Верка Сердючка собрала аншлаг в Кракове, а теперь зажгла публику в Варшаве. Это был последний концерт звезды в Польше.

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Верка Сердючка выступила в Варшаве

На разогреве перед Веркой Сердючкой выступила певица ROXOLANA, а ведущим мероприятия был Владимир Остапчук. К тому же впервые на концерт к артистке пришла Джамала – она пришла на выступление с букетами подсолнухов.

Джамала с Веркой Сердючкой и "мамой" / Фото из инстаграма Джамалы



Джамала с Остапчуком и ROXOLANA / Фото из инстаграма Джамалы

Верка Сердючка выступила с традиционной программой своих хитов. В конце на сцену вышел Андрей Данилко без образа и зажег обновленной версией Dancing Lasha Tumbai – с припевом Russia goodbye. Вместе с ним на сцене танцевали все звезды – Инна Билоконь, Джамала, Остапчук и ROXOLANA.

Напомним, уже не впервые Андрей Данилко выходит на сцену без образа Верки Сердючки. Впервые шоумен лишился сценического наряда в Латвии.

Видео с концерта Верки Сердючки:

Почему Андрей Данилко вернулся на сцену

В одном из последних интервью шоумен поделился, что уже не построит семью. Он смирился с этим мнением и теперь уделяет время карьере. Жажда сцены вернула ему желание жить.

Я однажды вернулся к себе. Почему я не хотел ездить на гастроли? Я не хочу быть пустым, не хочу, чтобы вы сидели и видели, как я умираю. Мне хочется пошутить, мне хочется быть легким, а не выдавливать из себя шутки. Сейчас мне полегче,

– рассказывал артист.

После победы у Данилко много планов. Он хочет, чтобы все его проекты были в удовольствие. "Когда у меня есть время на создание программ, номеров, на съемки клипов, а не быть загнанным конем – ты все время выкручиваешься, подстраиваешься под обстоятельства или закрываешь глаза на непрофессиональный подход других людей. Мне бы хотелось внутреннего порядка и покоя".