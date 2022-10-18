Телеведучий Андрій Чорновол вдруге став батьком: фото та стать дитини

Український телеведучий Андрій Чорновол повідомив радісну новину. Його дружина Альона народила другого сина. Зірковий татусь вже показав перше фото малюка.

Українці вкотре показують, що світло переможе темряву. У неділю, 16 жовтня, ще одна сім'я стала більшою. Батьком став ведучий телеканалу М1 Андрій Чорновол.

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Андрій Чорновол вдруге став батьком

Андрій та його кохана Альона виховують сина. У час війни їхня сім'я стала ще більшою. Тепер у пари народився ще один синочок. В інстаграм-сторіс Чорновол опублікував зворушливе фото малюка, де показав його маленьку ручку.

Один з найщасливіших днів у моєму житті. У нашому з Альоною житті,

– підписав фото Андрій.



Андрій Чорновол вдруге став батьком / Cкриншот інстаграм-сторіс ведучого

Відомо, що Альона народжувала в Києві. Вона не виїжджала за кордон, разом з чоловіком і сином була вдома, готувалася до других пологів. Пара нетерпляче чекала на зустріч з синочком. Андрій та Альона мріють про мирне майбутнє для дітей у вільній Україні.

Діти, які народилися під час війни