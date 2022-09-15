Учасниця шоу "Супермодель по-українськи", модель і блогерка Вікторія Маремуха вийшла заміж за француза Луї влітку 2021 року. Відносини між чоловіком і жінкою в цьому шлюбі незвичні для багатьох її фанів.

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Вікторія Маремуха про вільні стосунки

Блогерка розповіла, що в один момент вона з Луї мало не розійшлася. Кризу власне вирішили вільні стосунки, коли кожен з партнерів може мати відносини "на стороні", включно з інтимними стосунками.

"Звичайно, ми не прийшли до цього одразу. Кожен займався окремо з психологами, розбирався в собі, потім ми пішли до сімейного психолога. Для себе обрали такий шлях, це наша справа. Були моменти, коли я до вагітності зустрічалася з іншими чоловіками та Луї про це знає. Зрада – це коли приховують, коли не говорять про те, що тобі зрадили – був інший чоловік, жінка. У нас багато пар так живуть".

Я одразу кажу чесно, що люблю свого чоловіка. Просто ми обрали такі стосунки… З іншим інтим був і Луї знає про це, і в нього теж був. Але не більше інтиму… Я навіть більше скажу, я знайома з тими дівчатами, з якими Луї мав інтим. Знаю, що буде багато засуджень, але це наше життя,

– сказала Вікторія.

Маремуха стала мамою

Модель також поділилась, що за період вагітності їхній шлюб з гостьового (коли пара не живе разом) перейшов у звичайний. Вони жили в Таїланді й підтримували один одного.

"Для нас обох було складним, що почалася війна. Було складно, ми звикли, що у кожного свій простір, а тут ми одні у невеликій кімнаті, хоч потім ми знайшли двоповерховий номер. Коли ви живете одне з одним, ви стаєте сусідами. У вас побутовуха, бачите одне одного різними…" – поділилась Вікторія.

7 вересня Вікторія Маремуха стала мамою й народила сина Люка. Блогерка зізналась, що ця важлива подія не вплинула на її бачення відносин з чоловіком. Водночас вона планує прожити з Луї все життя.



Вікторія Маремуха з чоловіком і сином / Фото з інстаграму зірки