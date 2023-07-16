"Так виглядає щастя": дружина Бєднякова з дітьми вперше за час війни повернулась до України

Дружина Андрія Бєднякова Настя Коротка з двома дітьми повернулась до України – це вперше за час вторгнення. Відео зустрічі замилувало мережу.

Ведучий та шоумен Андрій Бєдняков вперше за довгий час побачився з близькими. Він повідомив, що його дружина з дітьми повернулися додому.

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Дружина Андрія Бєднякова повернулась до України

Дружина ведучого Анастасія Коротка вперше за час повномасштабної війни приїхала до України. І не сама – а з двома дітьми.

Андрій Бєдняков на особистій сторінці опублікував зворушливе відео їхньої зустрічі. У ролику і старша донька подружжя Ксенія, і маленький Остап. А також – собака на прізвисько Буфа. Схоже, це перший раз, як шоумен взяв на руки молодшого сина.

"Вчотирьох все-таки квартиру легше знімати. Як ми сумували… за борщем", – пише подружжя.

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Зворушливе відео зіркової сім'ї розчулило мережу. Їх засипають вподобайками та коментарями і фани, і колеги (Остапчук, Анатоліч, Птушкін):

"Так виглядає щастя";

"Клас!";

"Які ж ви гарні й щасливі. Залишайтеся такими й не розлучайтеся більше так на довго";

"Найрадісніше відео, яке на сьогодні побачила";

"Вітаю вас! Нарешті всі разом";

"Круто, коли сім'я разом, щастя вам".

Нагадаємо, дружина Андрія Бєднякова хотіла поїхати до України ще у квітні. Але тоді її плани зірвалися через документи, які оформлюють у США. Тож ведучий надіслав дружині й дітям путівку на море – у розкішний готель на Гаваях.

Нещодавно шоумен пояснював, що повертатися сім'ї до України – небезпечно через часті російські обстріли. Та ще тоді він зізнався, що кохана скоро повернеться до Києва. Ймовірно, вони всією сім'єю гайнуть на Закарпаття.