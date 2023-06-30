Андрій Бєдняков з нетерпінням чекає на зустріч з сім'єю, втім переймається через безпеку. Він хоче, щоб його діти навчалися й жили в стабільності, на жаль, в Україні це зараз складно реалізувати. Проте Бєдняков зауважив, що скоро вони разом зможуть побачитися в Києві або поїхати в Запоріжжя.

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Андрій Бєдняков про повернення рідних

Телеведучий пояснив, що його дружина та діти дуже хочуть приїхати в Україну, втім зараз це знадто небезпечно.

Тому, що тут небезпечно. Вона тільки збереться їхати, я кажу: "Небезпечно". Вона каже, що все окей і багато хто повернувся. І тут через три дні ракета. Тоді вона пише мені, що я правий. Вони приїдуть до Києва скоро. А може, поїдемо на Закарпаття,

– відверто пояснив чоловік.

Андрій Бєдняков додав: "Ми дивимося з точки зору наших дітей. Я хочу, щоб Ксенія (дочка) навчалася, у неї була стабільність. Для дітей це важливо. Вона вчиться в американській школі. Вона — американка, вона народилася там. Ми завжди хотіли там пожити. У Ксенії та Остапа — американське громадянство. Це складно, ми далеко одне від одного. Але віримо, що скоро все буде окей".

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Нагадаємо, у квітні дружина Бєднякова Настя планувала приїзд до України. Втім, плани зірвалися через документи, які оформлюють у США. Тож ведучий порадував дружину путівкою на море. Андрій Бєдняков відправив сім'ю на Гаваї – у розкішний готель з видом на гори та море.