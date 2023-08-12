Були в горах, – Андрій Бєдняков замилував мережу спільними фото з дружиною та дітьми
Джерело:Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков поділився новими милими фото з дружиною, дітьми та собакою. Як виявилось, сім'я їздила у невеликий тріп.
Вони вперше за час повномасштабного вторгнення разом зібралися на відпочинок, адже лише в липні дружина та діти телеведучого повернулися додому. Вся сім'я відправилась в Карпати.
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Андрій Бєдняков з родиною в Карпатах
Чоловік написав іронічний підпис до публікації. З'ясувалось, що відпочинок був насиченим. За це час в горах сина телеведучого навчили грати на трембіті, а донька загубила кросівки. Відтак родина дуже весело провела час разом.
Були в горах. Навчили Остапа грати на трембіті. Загубили кросівки Ксені. Фоткались на Nokia,
– написав під фото телеведучий.
Реакція мережі
В коментарях під публікацією підписники підтримали родину, вони написали їм багато приємних слів:
- "Який кайф";
- "Обожнюю";
- "Ви прекрасні";
- "Дуже позитивні фото";
- "Класні";
- "Так приємно бачити вас всіх разом";
- "Молодці. Ви дуже гарна родина".
Українські зірки, які поїхали на відпочинок
- Співачка Анна Трінчер нещодавно була з подругами у Мілані. Втім, там з нею стався неприємний інцидент у ресторані, через що вона поскандалила з офіціанткою.Зірка відвідала заклад з особливою концепцією – гості можуть сплатити 30 євро та замовити будь-яку кількість страв при умові, що вони з’їдять все. Однак, співачка була обурена, адже їх не попередили про те, що за страви, які залишаться, доведеться заплатити.
- Дружина Григорія Решетника разом з дітьми та своєю мамою відправилася на відпочинок за кордон. Проте і там Христина нарвалася на критику. Вона поскаржилася на емоційне вигорання, але не всі українці змогли зрозуміти її ситуацію. Люди розкритикували жінку за те, що вона пише про вигорання, сидячи за кордоном.
- Марічка Падалко разом із чоловіком-військовим та трьома дітьми відправилась у невелику відпустку. Разом вони поїхали на Закарпаття.