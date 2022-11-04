"Незвичне поєднання": дружина Бєднякова поділилась, як назвала новонародженого сина

Телеведучий Андрій Бєдняков вже вдруге пропустив пологи своєї дружини Анастасії Короткої, проте, ми впевнені, що ім'я для сина вони обирали разом. Жінка написала в мережі, що хлопчика назвали Остапом.

Вперше про ім'я дитини матір дітей Бєднякова повідомила в інстаграмі 4 листопада. Настя опублікувала фото своєї доньки Ксенії, яка тримає на руках нещодавно народженого братика.

До слова Андрій Бєдняков потролив дружину, яка залишилася сама з новонародженим сином

"Ксеня та Остап!" – лаконічно підписала знімок зіркова матуся.

Чоловік Андрій Бєдняков написав кумедний коментар, який зібрав багато вподобань: "Коротка, це точно наші? Двоє???".

У коментарях люди зазначили, що поєднання імені з по-батькові хлопчика є дуже незвичним та красивим – Остап Андрійович:

"Остап Андрійович! Красиво!";

"Ваша сім’я – взірець для мене";

"Ім’я просто вогонь! Козак справжній";

"Яке ім'я красиве!";

"У нас теж Остап Андрійович";

"Яке гарне ім'я!!!";

"Гарне ім'я!! Здоров'ячка Вам";

"Остап Андрійович – незвичне поєднання!";

"Остап? У нас теж Остап. Щастя вашому!"

Нагадаємо, що Андрій Бєдняков вдруге став татом 20 жовтня. На момент вагітності та пологів дружина Анастасія з донькою Ксенією перебувала у США, там вона й залишається. Наразі Андрій нібито ще не бачив свого нащадка, оскільки перебуває в Україні та допомагає з волонтерством. Подружжя змогло вперше за час війни побачитись у вересні, коли Андрій зробив подарунок донечці.