"Незвичне поєднання": дружина Бєднякова поділилась, як назвала новонародженого сина

4 листопада 2022 , 12:56
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Джерело:

інстаграм Насті Короткої

Телеведучий Андрій Бєдняков вже вдруге пропустив пологи своєї дружини Анастасії Короткої, проте, ми впевнені, що ім'я для сина вони обирали разом. Жінка написала в мережі, що хлопчика назвали Остапом.

Вперше про ім'я дитини матір дітей Бєднякова повідомила в інстаграмі 4 листопада. Настя опублікувала фото своєї доньки Ксенії, яка тримає на руках нещодавно народженого братика. 

До слова Андрій Бєдняков потролив дружину, яка залишилася сама з новонародженим сином

"Ксеня та Остап!" – лаконічно підписала знімок зіркова матуся.

Чоловік Андрій Бєдняков написав кумедний коментар, який зібрав багато вподобань: "Коротка, це точно наші? Двоє???". 

У коментарях люди зазначили, що поєднання імені з по-батькові хлопчика є дуже незвичним та красивим – Остап Андрійович:

  • "Остап Андрійович! Красиво!";
  • "Ваша сім’я – взірець для мене";
  • "Ім’я просто вогонь! Козак справжній";
  • "Яке ім'я красиве!";
  • "У нас теж Остап Андрійович";
  • "Яке гарне ім'я!!!";
  • "Гарне ім'я!! Здоров'ячка Вам";
  • "Остап Андрійович – незвичне поєднання!";
  • "Остап? У нас теж Остап. Щастя вашому!"

Нагадаємо, що Андрій Бєдняков вдруге став татом 20 жовтня. На момент вагітності та пологів дружина Анастасія з донькою Ксенією перебувала у США, там вона й залишається. Наразі Андрій нібито ще не бачив свого нащадка, оскільки перебуває в Україні та допомагає з волонтерством. Подружжя змогло вперше за час війни побачитись у вересні, коли Андрій зробив подарунок донечці.

 

Автор: Уляна Журба