Вперше про ім'я дитини матір дітей Бєднякова повідомила в інстаграмі 4 листопада. Настя опублікувала фото своєї доньки Ксенії, яка тримає на руках нещодавно народженого братика.
До слова Андрій Бєдняков потролив дружину, яка залишилася сама з новонародженим сином
"Ксеня та Остап!" – лаконічно підписала знімок зіркова матуся.
Чоловік Андрій Бєдняков написав кумедний коментар, який зібрав багато вподобань: "Коротка, це точно наші? Двоє???".
У коментарях люди зазначили, що поєднання імені з по-батькові хлопчика є дуже незвичним та красивим – Остап Андрійович:
- "Остап Андрійович! Красиво!";
- "Ваша сім’я – взірець для мене";
- "Ім’я просто вогонь! Козак справжній";
- "Яке ім'я красиве!";
- "У нас теж Остап Андрійович";
- "Яке гарне ім'я!!!";
- "Гарне ім'я!! Здоров'ячка Вам";
- "Остап Андрійович – незвичне поєднання!";
- "Остап? У нас теж Остап. Щастя вашому!"
Нагадаємо, що Андрій Бєдняков вдруге став татом 20 жовтня. На момент вагітності та пологів дружина Анастасія з донькою Ксенією перебувала у США, там вона й залишається. Наразі Андрій нібито ще не бачив свого нащадка, оскільки перебуває в Україні та допомагає з волонтерством. Подружжя змогло вперше за час війни побачитись у вересні, коли Андрій зробив подарунок донечці.