Андрій Бєдняков вдруге став батьком і показав перше фото малюка
Джерело:Андрій Бєдняков
Український ведучий Андрій Бєдняков вдруге став батьком. Він показав перше фото новонародженого та розсекретив стать другої дитини.
Лише півтора місяця тому в мережі стало відомо, що дружина Андрія Бєднякова чекає на другу дитину. Сьогодні, 20 жовтня, український телеведучий став батьком.
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Андрій Бєдняков вдруге став батьком
Радісною новиною шоумен поділився у своїх соціальних мережах. Він показав перше фото новонародженого – його ніжку. Андрій Бєдняков розповів, що в нього та дружини Анастасії народився син.
Телеведучий поділився, що пропустив появу свого сина. Анастасія Коротка разом з донькою перебуває у США, тому, ймовірно, там вона й стала мамою вдруге.
Ласкаво просимо, козаче. Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина. Найкраща мама,
– написав Андрій Бєдняков.
Шанувальники та колеги Андрія Бєднякова вітають його зі щасливою новиною. У коментарях безліч побажань від зірок та фанів:
- Леся Нікітюк: "Вітаю, малий";
- Настя Каменських: "Як це прекрасно";
- Юлія Саніна: "Вітаю, хай буде найщасливіший";
- Ольга Сумська: "Вітаємо з синочком. Настуня – героїня. Бережи Боже";
- Раміна: "Вітаю".
Особисте життя Бєднякова та новина про другу вагітність
- На початку вересня дружина Андрія Бєднякова Анастасія Коротка опублікувала фото з округлим животиком. Вона повідомила про вагітність жартівливо: "Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що то мене камера телефона повнить. Ото йому сюрприз буде через декілька місяців".
- Андрій Бєдняков бачився з сім'єю за час війни. Місяць тому він прилетів у Нью-Йорк по роботі й зробив сюрприз доньці з нагоди дня народження.
- Нагадаємо, що Андрій Бєдняков познайомився з дружиною за часів КВК. Пара одружилась у 2014 році, а наступного року в них народилась донька Ксенія.