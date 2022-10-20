Днями в Чернівцях відбувся концерт відомого естрадного артиста Іво Бобула. Під час виступу нацгвардієць зробив пропозицію дівчині.

Читайте також Камалія вперше за 8 місяців привезла в Україну доньок: у якому місті зіркова родина

На концерті Іво Бобула нацгвардієць зробив пропозицію

Офіцер Національної гвардії України Георгій розповів, що підготувався до освідчення заздалегідь. Він домовився з побратимами та організаторами концерту.

До цього все саме йшло і момент для освідчення підібрався просто шикарний. Коли дізнався, що в Чернівцях відбудеться концерт Іво Бобула, вирішив – або зараз, або ніколи. Під пісні про кохання просто ідеальна нагода зробити пропозицію Олені,

– поділився чоловік.

Іво Бобул запросив Олену на сцену, а Георгій вийшов до неї та став на одне коліно. Під бурхливі оплески залу дівчина відповіла заповітне "Так".

Як нацгвардієць освідчився коханій / Фото з фейсбуку Нацгвардії

Яким було освідчення на концерті Тіни Кароль

Зауважимо, це вже не перше освідчення на концертах. У вересні Тіна Кароль зіграла сольник у метро, де виконала україномовні хіти.

Під час виступу заручилась пара офіцерів Національної гвардії, які познайомилися під час війни. Чоловік простягнув коханій обручку, а вона відповіла згодою. "Я щаслива, що ми сьогодні створюємо українську справжню родину. Військову родину", – сказала дівчина.