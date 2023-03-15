"Треба рівнятися на Комарова": Андрій Бєдняков поскаржився на критику і відповів хейтерам
Джерело:Андрій Бєдняков
Український ведучий Андрій Бєдняков поскаржився на хейт у мережі. Він розповів, за що йому "прилітає" та відповів недоброзичливцям.
Ведучий Андрій Бєдняков зізнався, що його вівторок розпочався з негативних повідомлень в його бік. Він зізнався, що потерпає від критики.
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Андрій Бєдняков про хейт
Ведучий поділився, що його вкотре звинуватили в тому, начебто він виїжджає за кордон заради своїх випусків. Але він пояснив, що всі ці відео були зняті до 24 лютого 2022 року. Окрім того, шоумену "прилітає" і з інших причин.
"Коли в черговий раз написали про те, що: катаюся знімати їжу за кордон (ще раз повторюю, все було знято до 24 лютого); що немає жодного матеріалу про війну; що треба рівнятися на Комарова і Птушкіна; що хочу, щоб всі казали про Україну на "Оскарі" (я взагалі нічого не очікую! Давно вже. Тролінг про те і був. Єдине, що хотів про "Оскар", щоб виступив президент!)".
Андрій Бєдняков про хейт / Фото з інстаграм-сторіз
Андрій Бєдняков показав свою реакцію на такі коментарі – зробив селфі зі закоченими очима та показав хейтерам дулю.
А взагалі мені набридло звертати на таких увагу. Перш ніж пукнуть в калюжу – уважно подивіться та перевірте! Люблю вас. І запам'ятайте: щоб ти не робив – завжди будеш г*вном,
– підсумував Бєдняков.
Андрій Бєдняков про хейт / Фото з інстаграм-сторіз
За що "прилітає" зіркам: останні випадки
- Не всім фанам Маші Єфросиніної сподобалося інтерв'ю з Ігорем Лаченом. Хоч багато хто подякував їй за професіоналізм, інші писали, що інтерв'ю в Лачена Єфросиніна взяла нібито для того, щоб засвітитися перед його мільйонною аудиторією.
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