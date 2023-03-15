"Треба рівнятися на Комарова": Андрій Бєдняков поскаржився на критику і відповів хейтерам

Український ведучий Андрій Бєдняков поскаржився на хейт у мережі. Він розповів, за що йому "прилітає" та відповів недоброзичливцям.

Ведучий Андрій Бєдняков зізнався, що його вівторок розпочався з негативних повідомлень в його бік. Він зізнався, що потерпає від критики.

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Андрій Бєдняков про хейт

Ведучий поділився, що його вкотре звинуватили в тому, начебто він виїжджає за кордон заради своїх випусків. Але він пояснив, що всі ці відео були зняті до 24 лютого 2022 року. Окрім того, шоумену "прилітає" і з інших причин.

"Коли в черговий раз написали про те, що: катаюся знімати їжу за кордон (ще раз повторюю, все було знято до 24 лютого); що немає жодного матеріалу про війну; ﻿﻿що треба рівнятися на Комарова і Птушкіна﻿; що хочу, щоб всі казали про Україну на "Оскарі" (я взагалі нічого не очікую! Давно вже. Тролінг про те і був. Єдине, що хотів про "Оскар", щоб виступив президент!)".



Андрій Бєдняков про хейт / Фото з інстаграм-сторіз

Андрій Бєдняков показав свою реакцію на такі коментарі – зробив селфі зі закоченими очима та показав хейтерам дулю.

А взагалі мені набридло звертати на таких увагу. Перш ніж пукнуть в калюжу – уважно подивіться та перевірте! Люблю вас. І запам'ятайте: щоб ти не робив – завжди будеш г*вном,

– підсумував Бєдняков.



Андрій Бєдняков про хейт / Фото з інстаграм-сторіз

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