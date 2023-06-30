В інтерв'ю Бєдняков розповів, що зараз із його нерухомістю у тимчасово окупованому Маріуполі. Він зізнається, що боїться втратити речі, які нагадують йому про маму.

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За словами ведучого, будинок, в якому була квартира його сестри, вже знесли окупанти. Про квартиру матері шоумен навіть боїться питати, адже там він мав багато спогадів.

Одну знесли, але це вже була квартира сестри. Я там був прописаний, але віддав сестрі. Будинок знесли, на жаль. А там, де мамина квартира, начебто ще стоїть, але я не знаю. Я боюся питати… Вона начебто стоїть, поки що,

– заявив Бєдняков.

Телеведучий каже, що у квартирі мами зараз живуть знайомі, які за нею доглядають. Він відверто каже, що не боїться втратити саму нерухомість, але йому страшно втратити речі, які там знаходяться, бо це спогади

"Я не боюся, що заберуть квартиру. Я не боюся, що знесуть будинок. Я боюся, що я не дістану фотографії мої, мами, бабусі, батька, дитячі грамоти, мамині якісь речі, батька речі... Ось цього я боюся, а за квартиру не переживаю", – відповів Андрій.



Андрій Бєдняков з мамою / Фото з його інстаграму

Він пояснив, що за саму квартиру йому не страшно, бо коли повернеться Україна, то це все можна відновити. "Я вже у "Дію" одну заяву подавав за зруйноване майно", – розповів Бєдняков.

Дивіться інтерв'ю з Андрієм Бєдняковим: відео

Нагадаємо, що мама Андрія Бєднякова померла під час облоги Маріуполя. Після оточення міста росіянами жінка впала в кому, і хоча її вдалося вивезти з-під обстрілів, 6 квітня 2022 року її серце зупинилося. Валентина Миколаївна так і не побачила свого другого онука, сина Андрія Бєднякова, який народився наприкінці жовтня 2022 року

Раніше шоумен відверто розповів, що погано спить через те, що рідний Маріуполь сниться йому мало не щоночі.