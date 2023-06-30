Артист заявив, що не може змусити себе поїхати в Одесу. Йому важко буде там знаходитись, оскільки в місті часто проводять різні концерти й відкрито багато клубів. Проте чоловік зауважив, що це лише його вибір і він не хоче нікого образити своїми словами.

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Український телеведучий зазначив, що загалом він може зараз розважатись навіть п'є алкоголь. Однак він не відвідує басейни та караоке.

Я не можу морально. Це не камінь у чийсь город. Я жодного разу не був у басейні. У кожного своя психологія. Я можу розважатися, я п'ю алкоголь. Але є дві речі, яких я не робив після початку повномасштабної війни: це басейн і караоке. В Одесі я не був. Не можу змусити себе туди поїхати. Тому що це концерти, клуби,

— сказав Андрій.

Також ведучий розповів, що йому пропонували провести весілля за кордоном, втім він не може змусити себе туди поїхати, коли українці воюють з російськими загарбниками.

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