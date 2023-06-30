Артист заявив, що не може змусити себе поїхати в Одесу. Йому важко буде там знаходитись, оскільки в місті часто проводять різні концерти й відкрито багато клубів. Проте чоловік зауважив, що це лише його вибір і він не хоче нікого образити своїми словами.
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Український телеведучий зазначив, що загалом він може зараз розважатись навіть п'є алкоголь. Однак він не відвідує басейни та караоке.
Я не можу морально. Це не камінь у чийсь город. Я жодного разу не був у басейні. У кожного своя психологія. Я можу розважатися, я п'ю алкоголь. Але є дві речі, яких я не робив після початку повномасштабної війни: це басейн і караоке. В Одесі я не був. Не можу змусити себе туди поїхати. Тому що це концерти, клуби,
— сказав Андрій.
Також ведучий розповів, що йому пропонували провести весілля за кордоном, втім він не може змусити себе туди поїхати, коли українці воюють з російськими загарбниками.
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- Ведучий з нетерпінням чекає на зустріч з дружиною та дітьми, які зараз живуть в США, втім переймається через їхню безпеку. Скоро вони разом зможуть побачитися в Києві або поїхати в Запоріжжя.
- Український ведучий Андрій Бєдняков народився і виріс в українському Маріуполі, яке наразі перебуває під російською окупацією. Шоумен відверто розповів, що погано спить через те, що рідний Маріуполь сниться йому мало не щоночі.
- Ведучий тревел-шоу "Орел і решка" також повідомив, що його мама, яка декілька тижнів перебувала в облозі російських військових у Маріуполі, померла. Жінка жила в холодній квартирі, де було до +3 градусів, і впала в кому. Сестра артиста поховала їхню маму на тимчасово окупованій території. Бєдняков навіть не може приїхати на її могилу.