Дали багато грошей: Андрій Бєдняков кумедно "побалтал" з фанаткою-росіянкою

Телеведучий Андрій Бєдняков поділився з підписниками скриншотами з переписки зі своєю фанаткою. Вона написала йому СМС про те, що шоумена нібито "завербували". Відтак чоловік вирішив їй саркастично відповісти.

Ведучий жартома зауважив, що його справді завербували та навіть попросив про допомогу. Він іронічно зазначив, що йому під подушку щоночі ставили книгу Василя Стуса, а в суп додавали волосся Буданова. Що цікаво, діалог між жінкою та шоуменом навіть після цього продовжився.

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Андрій Бєдняков поспілкувався з підписницею-росіянкою

Телеведучий також розповів, що вони ввечері з дружиною ходили в один і той самий парк, де вигулювали собаку для того, щоб вона піс*ла під берези. Після цього він жартома попросив про допомогу в росіянки.

Спершу мене хотіли "залаптювати", але потім "завербували". Кожну ніч під подушку дружина клала том Стуса. Вранці до супу кидала по одній волосині Буданова. Ввечері ми вигулювали собаку лише в одному парку. Ми завжди ходили лише до цього парку. Пізніше я зрозумів чому. Треба було, щоб собака піс*ла під берези. Врятуйте мене! "Розвербуйте",

– іронічно написав ведучий.



Андрій Бєдняков поспілкувався з підписницею-росіянкою / Скриншот з інстаграм-сторіс

На Андрієву відповідь жінка написала: "Зрозуміло, дуже багато грошей заплатили". Своєю чергою Бєдняков продовжив їй відповідати. Він навіть пожартував про Кримський міст.



Андрій Бєдняков поспілкувався з підписницею-росіянкою / Скриншот з інстаграм-сторіс