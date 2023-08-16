Ведущий в шутку заметил, что его действительно завербовали и даже попросил о помощи. Он отметил, что ему под подушку каждую ночь ставили книгу Василия Стуса, а в суп добавляли волосы Буданова. Что интересно, диалог между женщиной и шоуменом даже после этого продолжился.

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Андрей Бедняков пообщался с подписчицей-росиянкой

Телеведущий также рассказал, что они вечером с женой ходили в один и тот же парк, где выгуливали собаку, чтобы она пис*ла под березы. Он саркастически попросил о помощи у россиянки.

Сначала меня хотели "залаптывать", но потом "завербовали". Каждую ночь под подушку жена клала том Стуса. Утром в суп бросала по одному волоску Буданова. Вечером мы выгуливали собаку только в одном парке. Мы всегда ходили только в этот парк. Позже я понял почему. Надо было, чтобы собака пис*ла под березы. Спасите меня! "Развербуйте",

– иронически написал ведущий.



Андрей Бедняков пообщался с подписчицей-русской / Скриншот с инстаграмм-сторис

На Андреев ответ женщина написала: "Конечно, очень много денег заплатили". В свою очередь Бедняков продолжил ей отвечать. Он даже пошутил о Крымском городе.



Андрей Бедняков пообщался с подписчицей-русской / Скриншот с инстаграмм-сторис

К слову, певица-предательница Ани Лорак, которая продолжает жить в России и игнорирует войну, нашла себе новую работу на пропагандистском телевидение. Артистка теперь будет заниматься детьми в циничном шоу. Она станет наставницей для детей-вокалистов. Коллегами Ани Лорак в этом шоу будут: певец Игорь Крутый, который уверяет, что Россия не ведет войну в Украине, Алексей Воробьев, выступавший в псевдореспубликах Донбасса и Люся Чеботина – фанатка Путина. В шоу "Ты супер" принимают участие дети, оказавшиеся в детдомах и школах-интернатах, а также дети из приемных семей.