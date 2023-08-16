Ведучий жартома зауважив, що його справді завербували та навіть попросив про допомогу. Він іронічно зазначив, що йому під подушку щоночі ставили книгу Василя Стуса, а в суп додавали волосся Буданова. Що цікаво, діалог між жінкою та шоуменом навіть після цього продовжився.
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Андрій Бєдняков поспілкувався з підписницею-росіянкою
Телеведучий також розповів, що вони ввечері з дружиною ходили в один і той самий парк, де вигулювали собаку для того, щоб вона піс*ла під берези. Після цього він жартома попросив про допомогу в росіянки.
Спершу мене хотіли "залаптювати", але потім "завербували". Кожну ніч під подушку дружина клала том Стуса. Вранці до супу кидала по одній волосині Буданова. Ввечері ми вигулювали собаку лише в одному парку. Ми завжди ходили лише до цього парку. Пізніше я зрозумів чому. Треба було, щоб собака піс*ла під берези. Врятуйте мене! "Розвербуйте",
– іронічно написав ведучий.
Андрій Бєдняков поспілкувався з підписницею-росіянкою / Скриншот з інстаграм-сторіс
На Андрієву відповідь жінка написала: "Зрозуміло, дуже багато грошей заплатили". Своєю чергою Бєдняков продовжив їй відповідати. Він навіть пожартував про Кримський міст.
Андрій Бєдняков поспілкувався з підписницею-росіянкою / Скриншот з інстаграм-сторіс