Украинский ведущий Андрей Бедняков недавно встретился с семьей. Его жена Анастасия Короткая вместе с детьми приехали в Украину впервые со времени полномасштабной войны.

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Андрей Бедняков показал сына

Теперь шоумен опубликовал на странице, вероятно, первое совместное фото с 9-месячным сыном Остапом. Звездный отец позировал с мальчиком на берегу Днепра, а на фоне виднелся Киев.

Это мой сын. Остап Алексеевич,

– с юмором подписал фото Андрей Бедняков.



Андрей Бедняков с сыном / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Фотография собрала множество предпочтений и комментариев и шуток от фанатов и звездных коллег:

"Классный";

"Точно Алексеевич, а не Анастасиевич?";

"Копия Насти";

"Остап красавчик";

"Алексеевич, Андреевич, какая разница. Главное, пусть растет бодрым и улыбающимся в свободной Украине".

Андрей Бедняков и Настя Короткая – родители во второй раз

Напомним, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая стали родителями второй раз 20 октября. Шоумен трогательно поблагодарил жену за сына и извинился, что снова пропустил появление на свет своих детей. Впоследствии Настя Короткая объявила, что малыша назвали Остапом.

Остап Бедняков родился в США, поэтому получил американское гражданство. Но супруга Андрея Беднякова заверила, что позже он получит украинское.

В июле жена Андрея Беднякова наладила вопрос с документами и с двумя детьми вернулась в Украину. Вероятно, семья отправится на отдых в Закарпатье.