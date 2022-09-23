Андрій Бєдняков подарував вишиванку Джиммі Феллону: "Носи на здоров'я"

На презентації благодійної Фундації Олени Зеленської Андрій Бєдняков зустрівся з Джиммі Феллоном. Він подарував ведучому вишиванку, але трохи схибив з розміром.

Днями у Нью-Йорку відбулась презентація благодійної Фундації Олени Зеленської. На ній побував український телеведучий Андрій Бєдняков та американський комік і ведучий вечірнього шоу Джиммі Феллон.

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Андрій Бєдняков подарував вишиванку Джиммі Феллону

Під час зустрічі за кадром Андрій Бєдняков подарував зірковому колезі вишиванку. Але ведучий трохи схибив з розміром і купив завелику сорочку.

Я думав ти ширше в плечах. Можу порекомендувати класну кравчиню. Я навіть цінника не зняв, щоб ти бачив наскільки я тебе поважаю. Носи на здоров'я. Ще побачимось! Борщ чекає,

– звернувся Бєдняков до колеги.

"Судячи з розміру, я розраховував, що подарую її Двейну Джонсону".

Андрій також опублікував фото усміхненого Джиммі Феллона з вишитою сорочкою. Ведучий був одягнений у темний костюм, на який він начепив синьо-жовту стрічку.

Джиммі Феллон / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Джиммі Феллон – американський комік, телеведучий та актор. Він найбільше відомий за участь у телевізійному шоу "Суботні вечори в прямому ефірі" і як ведучий ток-шоу "Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном".

Джиммі Феллон підтримав Україну на початку повномасштабного вторгнення. Він закликав підтримати благодійні кухні в Україні від шефа Хосе Андреса.