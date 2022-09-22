Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прилетів до Сполучених Штатів Америки. Він побував на популярному вечірньому шоу The Late Show зі Стівеном Кольбером.

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Дмитро Кулеба на шоу в Америці

Ведучий запитав у Дмитра Кулеби про дивовижний та вражаючий контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.

Це показує не тільки нам, а й усьому світу, що ми знаємо, як перемагати, і ми це робимо,

– прокоментував голова МЗС.

Після його відповіді у залі стали гучно плескати, однак Дмитро Кулеба зазначив, що всі овації мають бути для народу України та сміливих військовослужбовців. Це ще більше зворушило зал, тому публіка довго плескала стоячи.

Дмитро Кулеба також відреагував на можливість проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях. Він пояснив, що ці фейкові голосування нічого не варті й не змінять плани України.

"Ми продовжимо битися, попри те, що він каже, він може влаштувати бутафорію і назвати це частиною Місяця, нам однаково. Це наша земля, наші люди, ми повернемо кожен метр своєї землі", – підкреслив Кулеба.

Дмитро Кулеба на The Late Show зі Стівеном Кольбером: дивіться відео онлайн

Що відомо про заплановані квазіреферендуми