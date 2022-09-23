На днях в Нью-Йорке состоялась презентация благотворительного фонда Елены Зеленской. На нем побывал украинский телеведущий Андрей Бедняков и американский комик и ведущий вечернего шоу Джимми Феллон.

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Андрей Бедняков подарил вышиванку Джимми Феллону

Во время встречи за кадром Андрей Бедняков подарил звездному коллеге вышиванку. Но ведущий немного промахнулся с размером и купил большую рубашку.

Я думал, ты шире в плечах. Могу порекомендовать классную портниху. Я даже ценника не снял, чтобы ты видел, насколько я тебя уважаю. Носы на здоровье. Увидимся еще! Борщ ждет,

– обратился Бедняков к коллеге.

"Судя по размеру, я рассчитывал, что подарю ее Двейну Джонсону".

Андрей также опубликовал фото улыбающегося Джимми Феллона с вышитой рубашкой. Ведущий был одет в темный костюм, на который он надел сине-желтую ленту.

Джимми Феллон / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Напомним, недавно другой американский ведущий поддержал Украину. Стивен Кольбер пригласил Дмитрия Кулебу – во время беседы зал аплодировал стоя.