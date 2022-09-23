Днями у Нью-Йорку відбулась презентація благодійної Фундації Олени Зеленської. На ній побував український телеведучий Андрій Бєдняков та американський комік і ведучий вечірнього шоу Джиммі Феллон.

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Андрій Бєдняков подарував вишиванку Джиммі Феллону

Під час зустрічі за кадром Андрій Бєдняков подарував зірковому колезі вишиванку. Але ведучий трохи схибив з розміром і купив завелику сорочку.

Я думав ти ширше в плечах. Можу порекомендувати класну кравчиню. Я навіть цінника не зняв, щоб ти бачив наскільки я тебе поважаю. Носи на здоров'я. Ще побачимось! Борщ чекає,

– звернувся Бєдняков до колеги.

"Судячи з розміру, я розраховував, що подарую її Двейну Джонсону".

Андрій також опублікував фото усміхненого Джиммі Феллона з вишитою сорочкою. Ведучий був одягнений у темний костюм, на який він начепив синьо-жовту стрічку.

Джиммі Феллон / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Нагадаємо, нещодавно інший американський ведучий підтримав Україну. Стівен Кольбер запросив Дмитра Кулебу – під час бесіди зал аплодував стоячи.