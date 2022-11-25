Росія розчистила майданчик, – Анатоліч просить Ані Лорак заспівати у Вишгороді на місці прильоту

У середу, 23 листопада, під час масованої ракетної атаки на Київщину Росія влучила в багатоповерхівку у Вишгороді. Це за кілька хвилин від будинку Анатолія Анатоліча. Тож він звернувся до гастролерки Ані Лорак, яка знову "заспівала" про любов.

Через терористичний удар по житловому будинку у Вишгороді загинули вже сім людей, а постраждалих більш як 30. На тлі цього ведучий Анатолій Анатоліч, який мешкає у приватному будинку неподалік місця прильоту, звернувся до зрадниці Ані Лорак. Вона відсиджується в Іспанії та чхати хотіла на горе українців, але він просить її приїхати подарувати любов у Вишгород.

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Анатолій Анатоліч запросив Ані Лорак у Вишгород

Анатолій Анатоліч каже, що постраждалим у Вишгороді бракує світла й добра, а оскільки Ані Лорак "дерево любові" і "пташка, яка дарує музику без кордонів", то хай приїжджає і співає на місці зруйнованої багатоповерхівки.

Кароліно, дуже чекаємо у Вишгороді для виступу! Якраз позавчора Росія розчистила для вас майданчик. Там був будинок, але його підірвали, щоб звільнити місце для світлого і доброго. Для справжньої творчості. Для вас, нашої улюбленої,

– саркастично написав шоумен.

Анатолій Анатоліч запросив Ані Лорак у Вишгород / Фото з інстаграм-сторіс

Зазначимо, до Ані Лорак Анатолій Анатоліч звернувся під постом, де та натякнула, чому мовчить про війну. Вона сказала, що "не хоче бути використаною ніким і нічим", тому на десятий місяць російського вторгнення вирішила далі творити як ні в чому не бувало. Крім того, гастролерка співає, бо так несе любов. На її думку, любов, а не перемога і мир, – "це все, що нам треба".