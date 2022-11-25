Из-за террористического удара по жилому дому в Вышгороде погибли уже семь человек, а пострадавших более 30. На фоне этого ведущий Анатолий Анатолич, проживающий в частном доме недалеко от места прилета, обратился к предательнице Ани Лорак. Она отсиживается в Испании и чихать хотела на горе украинцев, но он просит ее приехать подарить любовь в Вышгород.

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Анатолий Анатолич пригласил Ани Лорак в Вышгород

Анатолий Анатолич говорит, что пострадавшим в Вышгороде не хватает света и добра, а поскольку Ани Лорак "дерево любви" и "птица, которая дарит музыку без границ", пусть приезжает и поет на месте разрушенной многоэтажки.

Каролина, очень ждем в Вышгороде для выступления! Как раз позавчера Россия расчистила для вас площадку. Там был дом, но его взорвали, чтобы освободить место для светлого и хорошего. Для подлинного творчества. Для вас, нашей любимой,

– саркастически написал шоумен.

Анатолий Анатолич пригласил Ани Лорак в Вышгород / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, к Ане Лорак Анатолий Анатолич обратился под постом, где она намекнула, почему молчит о войне. Она сказала, что "не хочет быть использована никем и ничем", поэтому на десятый месяц российского вторжения решила дальше творить как ни в чем не бывало. Кроме того, гастролерша поет, потому что так несет любовь. По ее мнению, любовь, а не победа и мир – "это все, что нам нужно".