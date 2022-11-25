Через терористичний удар по житловому будинку у Вишгороді загинули вже сім людей, а постраждалих більш як 30. На тлі цього ведучий Анатолій Анатоліч, який мешкає у приватному будинку неподалік місця прильоту, звернувся до зрадниці Ані Лорак. Вона відсиджується в Іспанії та чхати хотіла на горе українців, але він просить її приїхати подарувати любов у Вишгород.
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Анатолій Анатоліч запросив Ані Лорак у Вишгород
Анатолій Анатоліч каже, що постраждалим у Вишгороді бракує світла й добра, а оскільки Ані Лорак "дерево любові" і "пташка, яка дарує музику без кордонів", то хай приїжджає і співає на місці зруйнованої багатоповерхівки.
Кароліно, дуже чекаємо у Вишгороді для виступу! Якраз позавчора Росія розчистила для вас майданчик. Там був будинок, але його підірвали, щоб звільнити місце для світлого і доброго. Для справжньої творчості. Для вас, нашої улюбленої,
– саркастично написав шоумен.
Анатолій Анатоліч запросив Ані Лорак у Вишгород / Фото з інстаграм-сторіс
Зазначимо, до Ані Лорак Анатолій Анатоліч звернувся під постом, де та натякнула, чому мовчить про війну. Вона сказала, що "не хоче бути використаною ніким і нічим", тому на десятий місяць російського вторгнення вирішила далі творити як ні в чому не бувало. Крім того, гастролерка співає, бо так несе любов. На її думку, любов, а не перемога і мир, – "це все, що нам треба".
- Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч пояснював, що його кума Світлана Лобода краща, ніж Лорак, MARUV та інші гастролерки, адже висловилася про напад Росії на Україну, виїхала за кордон, дає благодійні концерти та донатить у фонд Маші Єфросиніної.