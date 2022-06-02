Анатолій Анатоліч, якого хейтили за втечу до Франції, повернувся в Україну: чому він приїхав
Джерело:інстаграм дружини Анатолія Анатоліча
У березні Анатолій Анатоліч виїхав з України у Францію, через що нарвався на хейтерів. Однак днями, через два місяці, він повернувся до Києва й навіть обіцяє розчищати завали в області.
Наприкінці березня Анатолій Анатоліч зняв відео з сином Нілом, якому немає й року, й оголосив, що вже у Франції. З України він виїхав як багатодітний батько й оселився з сім'єю в маленькому французькому містечку. Там ведучий жив цілих два місяці, а в останні дні травня сам приїхав до Києва.
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Чим Анатолій Анатоліч займається в Києві
В Україну Анатолій Анатоліч приїхав через роботу – ранкова програма, яку він веде з Лілією Ребрик, повернулася в київську студію, тож вести прямі ефіри з Франції він більше не міг. Крім того, зірка обіцяв, що візьметься відбудовувати країну.
Так, Анатоліч знайшов добровольчий будівельний проєкт "Добробат", який виїжджає розчищати завали по Київській, Чернігівській та Сумській областях, і доєднався до їхнього батальйону. У ньому вже 27 тисяч волонтерів.
Ми з Лілією Ребрик теж долучимось, будемо допомагати особисто й розповідатимемо своїм підписникам! Це зараз надзвичайно важливо,
– наголосив Анатолій Анатоліч.
Анатолій Анатоліч в Україні: фото
Зауважимо, що дружина та троє дітей шоумена – Аліса, Лоліта, Ніл – залишилися у Франції. Юлія запевняє, що в Україну чоловік "уже давно повернувся", але "у нього в бані інстаграм, і ніхто не знає, де він і як". Однак вранці 2 червня ведучий відновив доступ до свого профілю.
"Отримав супер велику кількість скарг від росіян, і мене забанили, але я повернувся. До речі, дякую за допомогу, мені багато хто допомагав. І Міністерство цифрової трансформації навіть допомагало повернути мою сторінку, у них контакт з Meta. Тому ось так, незважаючи ні на що, я тут", – заявив Анатолій Анатоліч в інстаграм-сторіс.
Чому Анатолій Анатоліч відсиджувався за кордоном
- 25 травня шоумен прибув до Франції, куди його з сім'єю запросили зі школи доньок. Переїжджати на Захід України вони не стали, бо мусили б знімати не кімнату, а будинок, що було для них дуже дорого.
- Звичайно ж, після цих слів на Анатолія Анатоліча накинулися хейтери, яким він заявив: "Я не поїхав відпочивати, я не втік з країни! Я зробив те, що мав зробити батько для своєї великої родини".
- Згодом за телеведучого заступилася його дружина Юлія. Вона скаржилася, що "одній з трьома дітьми та трьома бабусями поїхати було просто нереально і дуже непросто".