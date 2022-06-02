Анатолій Анатоліч, якого хейтили за втечу до Франції, повернувся в Україну: чому він приїхав

У березні Анатолій Анатоліч виїхав з України у Францію, через що нарвався на хейтерів. Однак днями, через два місяці, він повернувся до Києва й навіть обіцяє розчищати завали в області.

Наприкінці березня Анатолій Анатоліч зняв відео з сином Нілом, якому немає й року, й оголосив, що вже у Франції. З України він виїхав як багатодітний батько й оселився з сім'єю в маленькому французькому містечку. Там ведучий жив цілих два місяці, а в останні дні травня сам приїхав до Києва.

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Чим Анатолій Анатоліч займається в Києві

В Україну Анатолій Анатоліч приїхав через роботу – ранкова програма, яку він веде з Лілією Ребрик, повернулася в київську студію, тож вести прямі ефіри з Франції він більше не міг. Крім того, зірка обіцяв, що візьметься відбудовувати країну.

Так, Анатоліч знайшов добровольчий будівельний проєкт "Добробат", який виїжджає розчищати завали по Київській, Чернігівській та Сумській областях, і доєднався до їхнього батальйону. У ньому вже 27 тисяч волонтерів.

Ми з Лілією Ребрик теж долучимось, будемо допомагати особисто й розповідатимемо своїм підписникам! Це зараз надзвичайно важливо,

– наголосив Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч в Україні: фото

Зауважимо, що дружина та троє дітей шоумена – Аліса, Лоліта, Ніл – залишилися у Франції. Юлія запевняє, що в Україну чоловік "уже давно повернувся", але "у нього в бані інстаграм, і ніхто не знає, де він і як". Однак вранці 2 червня ведучий відновив доступ до свого профілю.

"Отримав супер велику кількість скарг від росіян, і мене забанили, але я повернувся. До речі, дякую за допомогу, мені багато хто допомагав. І Міністерство цифрової трансформації навіть допомагало повернути мою сторінку, у них контакт з Meta. Тому ось так, незважаючи ні на що, я тут", – заявив Анатолій Анатоліч в інстаграм-сторіс.

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