Анатолій Анатоліч став батьком втретє: перше фото з малюком

Популярний шоумен Анатолій Анатоліч став багатодітним батьком. Дружина Юлія народила йому сина, якого назвали Нілом. Ведучий вперше був присутній на пологах, тому публічно висловив захват коханою.

Третя дитина зіркового подружжя народилася в середу, 20 серпня. У приватний пологовий будинок столиці Анатолій Анатоліч відправився вночі, посеред зйомок святкового концерту до Дня незалежності України.

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О 13:13 з вагою 4,06 кілограма і зростом 55 сантиметрів у нас з'явився син Ніл! Гарний, хороший, передбачаю – розумний і з хорошим почуттям гумору,

– поділився Анатолій Анатоліч.

Він вперше підтримував дружину під час пологів і пройшов з нею все – складні, прекрасні, важкі, фантастичні етапи. Багатодітний батько зізнався, що вражений силою Юлії.

"Юля, ти така сильна! Я здогадувався, але тепер знаю точно. Про те, яка ти ще, я постійно тобі нагадую, а ось сьогодні остаточно переконався ще й в цьому. Завдячую партнерським пологам", – з любов'ю написав шоумен.

На особистій сторінці в інстаграмі Юлія пояснила, чому назвали сина незвичним ім'ям Ніл. Вони розглядали лише ті імена, в яких є літера "л", як у кожного члена їхньої родини. Подружжя зупинилося саме на цьому, адже воно означає "чемпіон".

"Ми довго думали, як назвати сина, і вибрали ім'я, яке повністю показує внутрішній світ нашої сім'ї. Ми вибирали коротке міжнародне ім'я, сильне, з прекрасним значенням і характеристиками. Коли ми побачили сина, переконалися, що по-іншому його назвати просто не можна", – розповіла дружина Анатоліча.

З поповненням сім'ю привітали друзі з шоу-бізу:

Лілія Ребрик : "Толіч! Щастя, бережіть! Насолоджуйтесь! радію безмежно";

: "Толіч! Щастя, бережіть! Насолоджуйтесь! радію безмежно"; Юлія Саніна : "Вітаємо";

: "Вітаємо"; Соломія Вітвіцька : "Клас, вітаю";

: "Клас, вітаю"; MamaRika : "Урааа";

: "Урааа"; Олена Войченко : "Вітаю. З днем народження Ніла";

: "Вітаю. З днем народження Ніла"; Андрій Бєдняков: "Вітаю! Хрещеним бути не можу, пробач".