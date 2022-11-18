Анатолій Анатоліч заявив, що досі слухає пісні російських артистів: як він це пояснив

Український ведучий Анатолій Анатоліч висловився про російський шоубізнес. Він заявив, що досі слухає пісні російських авторів, і пояснив, чому.

Ведучий Анатолій Анатоліч висловився про контент, який споживає. Тепер він звертає увагу на політичну позицію музикантів, авторів чи інших митців.

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Чому Анатолій Анатоліч слухає російську музику

Водночас ведучий додав, що продовжує слухати російських артистів, начебто зважаючи на їхню антивоєнну позицію.

Не можу слухати музику тих, хто або мовчить, або, не дай боже, підтримує цю війну. Так для мене зник майже весь російський шоубізнес (фух, аж легше стало), лишивши мені поодиноких артистів,

– висловився Анатоліч.

Шоумен зауважив, що його з цими людьми пов'язують зворушливі спогади, які він не хоче викидати. "Так, я їх слухав, і зараз можу послухати, тому що знаю і чую їхні антивоєнні пісні і їхню позицію. Колись, коли ми тільки познайомилися з дружиною, і ледь не вперше їхали в авто, ми слухали альбом Noize MC, в якому була пісня "Мое море". І вона в мене асоціюється з першими побаченнями з Юлою. Я не хочу викидати цю пісню зі спогадів".

Теж саме з кіно, телебаченням, комедією і тд. 90 відсотків показали себе, як боягузи й нікчемні хробаки. Тому ці, хто лишився в моєму плейлисті для мене стали ще ближчими,

– додав Анатолій Анатоліч.

Ведучий підсумував словами про те, що не може слухати навіть пісні іноземних виконавців, не перевіривши їхню позицію. Він додав, що про "хороших росіян", яких згадав у дописі, поговорить іншим разом.

Що інші зірки думають про російські пісні

, днями про "хороших росіян" висловлювався Макс Барських . Він поділився, що дії російської влади кидають тінь на абсолютно весь їхній народ і нівелює культуру. Співак вважає, що окрім позиції, вони мають не відсиджуватися, а працювати.

Злата Огнєвіч засуджує українців, які продовжують слухати російську музику, спонсоруючи таким чином ворога. "Як вам не соромно! Хіба я не маю улюблених треків? Маю, але я принципово їх не слухаю, адже вважаю культурний фронт не менш важливим, ніж інші".

Наталка Денисенко розповідала, як розізлилась на водія таксі, який в авто "крутив" треки російських авторів. "Це просто крінж, тому що батько цього хлопця, який возить мене на знімальний майданчик, у ЗСУ служить. Тобто його батько захищає нашу країну, а він слухає через додаток російських виконавців, платить гроші в казну нашого ворога. Прикол".