У неділю, 6 листопада, український шоумен Анатолій Анатоліч приєднався до 53 тисяч бігунів у Нью-Йорку, щоб нагадати світу про війну та зібрати на зимове взуття для героїв на передовій. Це був його перший збір, і результат приголомшливий – 300 тисяч гривень.

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Анатолій Анатоліч зібрав 300 тисяч гривень на взуття ЗСУ й розплакався

"Ми зібрали за цей марафон приблизно 300 тисяч гривень. Забезпечимо взуттям цілу роту", – похвалився ведучий.

Анатолій Анатоліч не лише біг 42 кілометри, а й вів прямий ефір, під час якого спілкувався з фоловерами й заохочував донатити. Хоч на половині шляху багатьом марафонцям ставало зле, ведучий не зійшов з дистанції, а коли опинився на фініші – розплакався. Як запевняє, це тому, що його втома – "дрібничка у порівнянні з тим, що зараз відбувається на фронті".

І вибачте за сльози. Іноді складно їх стримувати, коли думаєш про героїв нашої країни. Це був найскладніший забіг в моєму житті. Але ми це зробили. Дякую за кожен донат,

– прокоментував Анатолій Анатоліч.

Увага! Збір Анатолія Анатоліча ще відкритий. Задонатити на термошкарпетки для українських військових можна на картки Monobank та Приватбанку – 5375411200303886, 5523245800490797.

У коментарях Анатолічем захопилися його зіркові друзі – кума Світлана Лобода, Оля Цибульска, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, Соломія Вітвіцька та інші:

Наталка Денисенко: "Неймовірний";

Даша Астаф'єва: "Біжи, Толя, біжи. А ми скидаємо";

Аліна Шаманська: "Пишаюся тобою тисячу разів. Ми точно переможемо".

Нагадаємо, раніше Анатолія Анатоліча принизили за поїздку до Америки. Тоді він грубо відповів хейтеру в коментарях, а тепер публічно оголосив, коли повернеться в Україну. "Наступного тижня я вже в Києві. Побачимося", – написав шоумен в інстаграмі.