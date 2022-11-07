В воскресенье, 6 ноября, украинский шоумен Анатолий Анатолич присоединился к 53 тысячам бегунов в Нью-Йорке, чтобы напомнить миру о войне и собрать на зимнюю обувь для героев на передовой. Это был его первый сбор, и результат ошеломляющий – 300 тысяч гривен.

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Анатолий Анатолич собрал 300 тысяч гривен на обувь ВСУ и расплакался

"Мы собрали за этот марафон примерно 300 тысяч гривен. Обеспечим обувью целую роту", – похвастался ведущий.

Анатолий Анатолич не только бежал 42 километра, но и вел прямой эфир, во время которого общался с фолловерами и поощрял донатить. Хотя на полпути многим марафонцам становилось плохо, ведущий не сошел с дистанции, а когда оказался на финише – расплакался. Как уверяет, это потому, что его усталость – "мелочь по сравнению с тем, что сейчас происходит на фронте".

И простите за слезы. Иногда сложно их сдерживать, когда думаешь о героях нашей страны. Это был самый сложный забег в моей жизни. Но мы это сделали. Спасибо за каждый донат,

– прокомментировал Анатолий Анатолич.

Внимание! Сбор Анатолия Анатолича еще открыт. Задонатить на термоноски для украинских военных можно на карты Monobank и Приватбанка – 5375411200303886, 5523245800490797.

В комментариях Анатоличем восхитились его звездные друзья – кума Светлана Лобода, Оля Цыбульская, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, Соломия Витвицкая и другие:

Наталья Денисенко: "Невероятный";

Даша Астафьева: "Беги, Толя, беги. А мы сбрасываем";

Алина Шаманская: "Горжусь тобой тысячу раз. Мы точно победим".

Напомним, ранее Анатолия Анатолича унизили за поездку в Америку. Тогда он грубо ответил хейтеру в комментариях, а теперь публично объявил, когда вернется в Украину. "На следующей неделе я уже в Киеве. Увидимся", – написал шоумен в инстаграме.