На ведучого одразу "полилася" критика. Проте Анатолій Анатоліч запевнив, що зради тут немає. Він пояснив, чому так сталося.

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Чому Анатоліч спілкувався російською

У мережі опублікували відео, на якому український ведучий Анатолій Анатоліч проводить захід Big Money Forum у США російською мовою.

Згодом ведучий поговорив з журналістами та пояснив інцидент. Виявляється, він вів захід трьома мовами – українською, англійською та російська. А робив він це на прохання організаторів.

Івент був на сто відсотків благодійним, всі кошти пішли в UNITED24. Я вів українською, англійською і деякі речі дублював російською, оскільки в залі були казахи, молдовани, латиші та естонці. Навіть білоруси і, можливо, колишні росіяни, нині американці,

– відповів Анатоліч.

Проте ведучий зауважив, що кожному з гостей на початку івенту було озвучено, що квиток – це вже автоматичний донат на дрони для знищення окупантів.

Анатоліч говорив російською мовою на заході в США: відео

Анатоліч загалом провів чотири заходи в різних американських штатах. За його словами, всі вони були благодійними – кошти спрямували на рахунок UNITED24, а звідти на допомогу ЗСУ.

Анатоліча критикували і за виїзд за кордон