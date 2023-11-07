На ведучого одразу "полилася" критика. Проте Анатолій Анатоліч запевнив, що зради тут немає. Він пояснив, чому так сталося.
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Чому Анатоліч спілкувався російською
У мережі опублікували відео, на якому український ведучий Анатолій Анатоліч проводить захід Big Money Forum у США російською мовою.
Згодом ведучий поговорив з журналістами та пояснив інцидент. Виявляється, він вів захід трьома мовами – українською, англійською та російська. А робив він це на прохання організаторів.
Івент був на сто відсотків благодійним, всі кошти пішли в UNITED24. Я вів українською, англійською і деякі речі дублював російською, оскільки в залі були казахи, молдовани, латиші та естонці. Навіть білоруси і, можливо, колишні росіяни, нині американці,
– відповів Анатоліч.
Проте ведучий зауважив, що кожному з гостей на початку івенту було озвучено, що квиток – це вже автоматичний донат на дрони для знищення окупантів.
Анатоліч говорив російською мовою на заході в США: відео
Анатоліч загалом провів чотири заходи в різних американських штатах. За його словами, всі вони були благодійними – кошти спрямували на рахунок UNITED24, а звідти на допомогу ЗСУ.
Анатоліча критикували і за виїзд за кордон
- Напередодні український ведучий зіткнувся з критикою через виїзд за кордон, де він провів кілька благодійних заходів. Він зізнався, що у кожному місті зібрав по 3 – 4 мільйони гривень допомоги.
- Крім того, Анатоліч пояснив, як йому вдалося виїхати за кордон. Ведучий нагадав, що він є батьком трьох дітей, тож може легально виїжджати з України під час війни.
- А раніше він звертався до українців, які за кордоном спілкуються російською. Шоумен стикнувся з цією проблемою у Варшаві. Він вважає, що це важливо спілкуватися рідною мовою, щоб українців не плутали з росіянами.