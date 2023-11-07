На ведущего сразу "полилась" критика. Однако Анатолий Анатолич заверил, что измены здесь нет. Он объяснил, почему это произошло.
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Почему Анатолич общался на русском
В сети опубликовали видео, на котором украинский ведущий Анатолий Анатолич проводит мероприятие Big Money Forum в США на русском языке.
Впоследствии ведущий побеседовал с журналистами и объяснил инцидент. Оказывается, он вел мероприятие на трех языках – на украинском, английском и русском. А делал он это по просьбе организаторов.
Ивент был полностью благотворительным, все средства пошли в UNITED24. Я вел на украинском, английском и некоторые вещи дублировал на русском, поскольку в зале были казахи, молдаване, латыши и эстонцы. Даже белорусы и, возможно, бывшие россияне, ныне американцы,
– ответил Анатолич.
Однако ведущий отметил, что каждому из гостей в начале инвента было озвучено, что билет – это уже автоматический донат на дроны для уничтожения окупантов.
Анатолич говорил по-русски на западе в США: видео
Анатолич провел четыре мероприятия в разных американских штатах. По его словам, все они были благотворительными – средства были направлены на счет UNITED24, а оттуда на помощь ВСУ.
Анатолича критиковали и за выезд за границу
- Накануне русский ведущий столкнулся с критикой через выезд за границу, где он провел несколько благотворительных мероприятий. Он признался, что в каждом городе собрал по 3-4 миллиона гривен помощи.
- Кроме того, Анатолич объяснил, как ему удалось уехать за границу. Ведущий напомнил, что он отец трех детей, поэтому может легально выезжать из Украины во время войны.
- А раньше он обращался к украинцам, которые за границей общаются на русском. Шоумен столкнулся с этой проблемой в Варшаве. Он считает, что это важно общаться на родном языке, чтобы украинцев не путали с россиянами.