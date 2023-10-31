Ведучого обурило те, що українці за кордоном критикують дії ЗСУ на передовій. Тож Анатоліч поділився своїми думками з цього приводу.

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Анатоліч відповів на хейт

Ведучий провів кілька днів за кордоном, де брав участь у благодійних заходах для допомоги України. Він зізнався, що у кожному місті зібрав по 3 – 4 мільйони гривень допомоги.

Крім того, Анатоліч пояснив, як йому вдалося виїхати за кордон. Ведучий нагадав, що він є батьком трьох дітей, тож може легально виїжджати за межі України під час війни.



Анатолій Анатоліч відповів на хейт / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Анатоліч різко звернувся до чоловіків

Ведучий висловив обурення щодо чоловіків, які негативчно висловлюються про українську армію.

На думку ведучого, повсякденні пости, у яких люди скаржаться на негоду, не надто доречні. Адже в цей час українські захисники перебувають в окопах. Анатолія також обурила критика чоловіків у бік лінії фронту.

"Ніхто з чоловіків, хто не в формі, не має права критикувати армію. Критикувати владу, боротися з корупцією – так, обов’язково. Але розповідати що щось там на фронті не так, як ти собі придумав – ні", – наголосив ведучий.

Ще різкіше Анатоліч висловився в бік чоловіків, що перебувають за кордоном. Шоумен вважає, що вони не мають права засуджувати Україну.

Щось розповідати, про те як тут жити в Україні, що робити, що міняти, і тим паче розповідати різну фігню в стилі Трушковського та інших інфоциганів – ні. Заваліть є***ку і сидіть далі. Допомагаєте – супер, але думка ваша поки не цікавить,

– заявив шоумен.

За його словами, наше життя тепер підпорядковано ЗСУ, а єдиний шанс на нормальне життя – це перемога.

Анатолій Анатоліч додав, що на пост його надихнули думки про втому. Він переконаний, що зараз не можна скиглити, а треба збирати себе докупи і працювати.

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