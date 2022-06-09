37-летний телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич лично знаком чуть ли не со всей семьей Зеленского – женой Еленой, отцом Александром Семеновичем, преподававшим ему информатику в Криворожском экономическом институте.

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Анатолий Анатолич о дружбе с Зеленской

"Последние годы мы были ближе с первой леди Еленой Зеленской. Она приходила на мои дни рождения, не Владимир Зеленский", – признался Анатолич.

Он вспомнил, как в сентябре 2019-го звал первую леди на вечеринку в свою честь, а она не пришла, потому что полетела в Нью-Йорк на встречу с Трампами.

Когда первый год Владимир Зеленский стал президентом, я пишу: "Елена, я не знаю, как там правильно по протоколу – можно ли тебя приглашать, нельзя. Я тебя приглашаю на свой день рождения, буду рад тебя видеть". Она пишет: "Толь, я, к сожалению, не в Украине". Я праздную, и какие новости в это время показывают по телевизору – как Елена Зеленская с Владимиром Зеленским пожимают руки Дональду и Мелании Трамп,

– рассказал знаменитость.

Анатолий Анатолич поделился, что у Зеленской, как у бывшего автора студии "Квартал 95", – прекрасное чувство юмора. В канун своего 36-летия, 2020-го года, он написал ей: "Елена, я знаю, что ты не придешь, я это понимаю, но я все равно тебя приглашаю. Чтобы ты просто знала". На что супруга президента пошутила: "Ой, очень жаль, что в итоге ты меня не приглашаешь, я бы пришла".

Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди Украины

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Как Анатолич относится к Зеленскому

Сейчас шоумен, как и вся страна, "топит за президента", хоть и не голосовал за него на президентских выборах.

"Как и всех, меня поразила его смелость. Это то, что подкупило каждого украинца, это то, ради чего он стал президентом. Я верю в такие кармические штуки, верю, что он стал президентом ради 24 февраля. Он сделал то, что от его ожидали и даже больше", – высказался Анатолий Анатолич.

Напомним, что Игорь Кондратюк до 24 февраля 2022 года был противником Зеленского, ведь в президенты тот шел без всякого политического опыта. Однако сейчас шоумен считает, что "он из Зе превратился в Зеленского, он добавил все буквы в свою фамилию".