Напередодні Нового року Володимир Путін влаштував безглузді пропагандистські вистави для росіян. Так, він начебто зателефонував "школярці з Запоріжжя" та попросив її надіслати огірки.

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Анатолій Анатоліч переозвучив "розмову" Путіна зі школяркою

Російські пропагандисти показали лише слова Путіна до дівчинки, але ніяк не її відповіді. Тому Анатолій Анатоліч вирішив поглузувати над ситуацією та кумедно переозвучив ролик.

Наприклад, на запитання про чаювання "дівчинка" відповіла, що її пригостили "бандерівським смузі". А на прохання терориста надіслати йому огірків сказала: "Огірочків не обіцяю, а от хімарсом би довбанули".

Як Анатоліч переозвучив розмову Путіна та "школярки": відео

У коментарях активно обговорюють ролик Анатолія Анатоліча. Євген Хмара назвав голову Кремля "к*нченим", а Андрій Бєдняков пожартував, що ведучий фантастично спародіював дитину. Підписники шоумена натомість не шкодують "добрих" слів для головного терориста світу.

"Який він жалюгідний";

"Хороший перехват";

"Боже, який сором для нашої області. Чекаємо на звільнення";

"Хороша дівчинка попалась";

"Яка пліснява, яке воно мерзенне";

"Паскуда, яке ти страшне… Морда вже на ладан дихає. Швидше б ти на концерт до Кобзона відправився";

"Як я сміялася, дівчинка сказала всі мрії українців. Хай збудеться".

Зауважимо, нещодавно Анатолій Анатоліч висловлювався про українську співачку-зрадницю MARUV. Він вважає, що гастролерка радо зустрічала б окупантів, якби їхній план "Київ за три дні" не провалився