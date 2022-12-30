Співак та фіналіст шоу "Х-Фактор", який родом з Маріуполя, сам організовував евакуаційні рейси з міста, бо має свій благодійний фонд "Братське серце". Але не наважувався попросити водіїв вивести свою сім'ю, оскільки розумів – нужденних надто багато. Проте допомогти його рідним вирішив незнайомий чоловік.

До слова Це був емоційний тероризм, – Кривошапко про рідних в Маріуполі, які ледь вибрались з окупації

"Були авіаудари по моєму району. Бачив, що від будинку відлетіла частина стіни. 8 днів не було зв'язку. Рідні сиділи у підвалі, і до них зайшла незнайома людина. У нього місця не було в машині. Моя родина дуже попросила про те, щоб він допоміг. Він нічого не відповів і поїхав. Мої вже навіть вірити перестали. Але він повернувся. Сказав: "У вас п'ять хвилин". Вони піднялися, взяли все найцінніше, їх довезли до виїзду з міста. А там уже під обстрілами вони пішки йшли кілометрів з двадцять", – поділився артист.

Лише тоді його рідні змогли йому додзвонитись та сказати, що вибрались з міста. Про це він розповідав й раніше.

Вони вже подзвонили, коли вийшли з Маріуполя... Це перший момент під час війни, коли я розплакався... Це був тиждень, коли окупанти ще дозволяли українському зв'язку гуляти просторами Маріуполя. Потім уже вони збожеволіли: відрубали український зв'язок, запустили цей "Фенікс", який можна було отримати лише прийнявши громадянство "ДНР"... Але це вже, як то кажуть, інша історія,

– зазначив Кривошапко.

Втім, коли обстріли припинились, зі слів Олександра можна зрозуміти, що його повернулась в окупований Маріуполь, "бо у неї там є свої справи". Раніше він розповідав, що у блокаді Маріуполя в той час померла його бабуся. Тоді рідні не змогли з нею попрощатись та гідно поховати. Але зараз він поділився, що бабусю поховали сусіди у парку, цим зайнялась його мама. Про ситуацію в місті з мамою він намагається не говорити. Але він не сумнівається, що Маріуполь звільнять українські військові, бо він бачить, на що здатні люди в Україні.

Щодо своєї ексдружини та доньки, то він їх вивіз у безпечне місце ще 24 лютого, а потім вони перебрались за кордон. Зараз Олександр перебуває в Україні і разом з волонтерами допомагає людям на деокупованих територіях. Також він нещодавно втретє одружився з косметологинею Марією, з якою зустрічався півтора року.