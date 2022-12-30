В канун Нового года Владимир Путин устроил бессмысленные пропагандистские представления для россиян. Так, он якобы позвонил по телефону "школьнице из Запорожья" и попросил ее прислать огурцы.

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Анатолий Анатолич переозвучил "разговор" Путина со школьницей

Российские пропагандисты показали лишь слова Путина девочке, но никак не ее ответы. Поэтому Анатолий Анатолич решил посмеяться над ситуацией и смешно переозвучил ролик.

Например, на вопрос о чаепитии "девочка" ответила, что ее угостили "бандеровским смузи". А по просьбе террориста прислать ему огурцов сказала: "Огурчиков не обещаю, а вот химарсом бы долбанули".

Как Анатолич переозвучил разговор Путина и "школьницы": видео

В комментариях активно обсуждается ролик Анатолия Анатолича. Евгений Хмара назвал главу Кремля "конченым", а Андрей Бедняков пошутил, что ведущий фантастически спародировал ребенка. Подписчики шоумена не жалеют "добрых" слов для главного террориста мира.

"Какой он жалкий";

"Хороший перехват";

"Боже, какой стыд для нашей области. Ждем освобождения";

"Хорошая девочка попалась";

"Какая плесень, какая она мерзкая";

"Паскуда, как ты страшна… Морда уже на ладан дышит. Скорее бы ты на концерт к Кобзону отправился";

"Как я смеялась, девочка сказала все мечты украинцев. Пусть сбудется".

Заметим, недавно Анатолий Анатолич высказывался об украинском певицу-предательницу MARUV. Он считает, что гастролерша радостно встречала бы кафиров, если бы их план "Киев за три дня" не провалился.