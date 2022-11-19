Вгамуйте цю жінку, – Приходько висміяла Лободу, яка назвала себе українською артисткою
Джерело:Анастасія Приходько
Анастасія Приходько знову поглузувала зі Світлани Лободи, яка в нещодавньому інтерв'ю назвала себе українською співачкою. Дізнавайтесь у матеріалі, що написала артистка.
Днями співачка Світлана Лобода випустила пісню українською мовою. В одному з інтерв'ю вона заявила, що є українською співачкою. "Бути українською артисткою - це стати на бік світла", – сказала Світлана Лобода.
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Приходько висміяла Лободу
Анастасія Приходько різко відреагувала на її слова та натякнула на лицемірство. У коментарях вона додала, що не "зловтішається", а констатує факт.
Вгамуйте цю жінку хто-небудь. У неї скаче біполярочка. Роздвоєння особистості, серйозні психологічні відхилення,
– поглузувала Приходько.
Також зазначимо, що Анастасія Приходько вже не вперше дорікає Світлані Лободі та не вірить її висловлюванням. Ще до того, як артистка врешті висловилась проти війни й назвала Росію агресором, Приходько пропонувала відрізати її від України. Згодом Анастасія поділилась, що вважає допомогу Світлани Лободи Україні – "відкупом від власних гріхів"
"Жоден із них, хто виступав у Московії з 2014 року, жоден не каже: "Вибачте мене, українці. Вибачте мені за те, що я була сліпа, глуха, ні, я не розуміла". Ніхто з них не вибачився… Не грошима тикати й махати перед українцями, я відбудую… Місяць треба було чекати, щоб зрозуміти, що у твоєму Ірпені коїться? У тебе людей убивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого?" – казала артистка.