Сиділа російська челядь, – Приходько розкритикувала зірок, які виступили на фестивалі Вайкуле

Анастасія Приходько розкритикувала українських артистів, які виступали на фестивалі Лайми Вайкуле. Вона вважає, що серед гостей була лиш "російська челядь".

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала зіркових колег, які виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Вона пояснила, чому не поїхала б на такий концерт.

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Анастасія Приходько про фестиваль Лайми Вайкуле

Виконавиця прокоментувала факт, що на фестиваль запросили артистів, які раніше виступали в Росії. Адже серед гостей були росіяни.

"Я б туди в житті не поїхала. Дивись, це всі артисти, які виступали у Росії. Alekseev Білорусь представляв, Полякова з Кіркоровим цілувалася, з Басковим концерти вела. Макс Барських. Чому на цьому концерті не було "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим" (співак SUROV – 24 Канал)? Чому немає "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Чому таких артистів не запросили? Бо там вся ця російська челядь сиділа".

Всі ці, хто прийшов, це хто? Це ж росіяни. Це все росіяни сиділи в залі. Хай Бог милує, щоб я була на цій сцені,

– висловилась Анастасія Приходько.

Співачка вважає, що ні Лайма Вайкуле, ні Андрій Макаревич нічого не зробили, щоб змінити щось у Росії. "Ви теж поговорили, поговорили та й забулися і нічого не зробили для того, щоб в Росії щось змінити. Виступати перед росіянами – в жодному разі".

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

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